En Uruapan, 40 cabinas comenzarán a circular tras período de prueba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 50 por ciento de las cabinas del teleférico en el municipio de Uruapan comenzarán a circular en el período de prueba, mismo que iniciará el próximo 15 de enero, de acuerdo con la información que compartieron este viernes las autoridades estatales.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó que cuando comience la operación del cablebús en la Perla del Cupatitzio se tomarán en cuenta 40 cabinas de un total de 92, las cuales estarán disponibles a finales de enero, luego de que se realice la certificación correspondiente.