En Uruapan, 40 cabinas comenzarán a circular tras período de prueba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 50 por ciento de las cabinas del teleférico en el municipio de Uruapan comenzarán a circular en el período de prueba, mismo que iniciará el próximo 15 de enero, de acuerdo con la información que compartieron este viernes las autoridades estatales.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó que cuando comience la operación del cablebús en la Perla del Cupatitzio se tomarán en cuenta 40 cabinas de un total de 92, las cuales estarán disponibles a finales de enero, luego de que se realice la certificación correspondiente.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, refirió que las pruebas se harán desde el interior del centro de control de la estación tres, desde donde se mueven los motores y salen todas las cabinas, para que poco a poco se induzca el peso.
Al ser cuestionada sobre si este tipo de transporte contará con seguro para las personas que decidan usarlo, subrayó que todos los usuarios del teleférico y de todos los sistemas de transporte del gobierno estatal cuentan con dicho seguro.
En una reunión que sostuvieron el gobernador y la secretaria con los directivos de las empresas encargadas de la obra, Doppelmayr y Grupo Indi, adelantaron que las cabinas estarán circulando a prueba desde las estaciones 1 (Hospital Regional de Uruapan), 2 (Plaza Ágora) y 3 (Presidencia Municipal).
