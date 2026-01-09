Uruapan moderniza transporte: 200 autobuses ya cuentan con videovigilancia

Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirma que la ciudad será un referente nacional en seguridad, movilidad y modernidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Uruapan, 200 autobuses del transporte público de las empresas Tata Lázaro y Colectivos Uruapan cuentan con sistema de videovigilancia, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante su visita a la Perla de Cupatitzio, el funcionario acudió a las estaciones desde donde se vigilan las unidades para evitar que los conductores manejen usando el celular, fumando o distraídos, así como para inhibir hechos violentos y alertar en caso de alguna incidencia.

Ramírez Bedolla detalló que 100 unidades de Tata Lázaro y 100 más de Colectivos Uruapan ya cuentan con la tecnología implementada desde finales del año pasado. Además, se renovaron alrededor de 80 autobuses por completo. Para finales de febrero, 300 vehículos de Tata Lázaro ya circularán con dicho sistema.

"En el sistema urbano del transporte de Uruapan, a finales de febrero todas las unidades de colectivos de Tata Lázaro estarán equipadas; las 300 unidades se podrán pagar con la tarjeta inteligente"
explicó

Estos autobuses funcionarán con una tarjeta electrónica que se podrá adquirir en las estaciones del teleférico y en tiendas de conveniencia. También servirá para el teleférico de Uruapan y será recargable.

"Uruapan será ejemplo nacional en cuanto a modernidad de transporte público, movilidad y seguridad. Ya lo vimos ahorita con el centro de control"
finalizó el mandatario estatal
