En Tuzantla, SSP y Defensa incineran más de mil 820 kilogramos de marihuana

Tuzantla, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante un operativo de reconocimiento, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), localizaron un plantío de hierba verde con las características de la marihuana, donde destruyeron mediante incineración más de una tonelada de enervante.

Tras labores operativas conjuntas en la zona serrana de esta demarcación, los elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano ubicaron el área, con una extensión cercana a las 1.5 hectáreas. Cada planta media aproximadamente 1.60 metros y, una vez cortadas, se incineraron alrededor de mil 820 kilogramos del enervante.