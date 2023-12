En transición a IMSS Bienestar no se paralizará el servicio de salud en Michoacán: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el proceso de transición de Insabi a IMSS Bienestar a nivel federal, en Michoacán no se paralizará el servicio de salud, aseguró la titular de la Secretaría de Salud en el estado (SSM), Belinda Iturbide Díaz, en reunión que sostuvo con los diputados integrantes de las comisiones encargadas de analizar el el presupuesto 2024.

Y es que fueron varios los legisladores quienes mostraron inquietud en el cambio del Insabi al IMSS Bienestar, cuyo convenio marco fue pactado con las entidades apenas en agosto de este año.

Al respecto, la funcionaria reconoció que no hay un periodo específico para concretar el cambio entre ambas modalidades, no obstante, insistió en Michoacán no se detendrá el servicio, ni la atención a la población.

Información en desarrollo...

SHA