En Tanhuato, refrenda CEDH Michoacán su compromiso de atender con apremio y sensibilidad a jornaleros agrícolas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A fin de fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos entre un sector de atención prioritaria, como son los jornaleros agrícolas, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, Josué Mejía, encabezó una gira de trabajo en el municipio de Tanhuato.

Participaron colaboradores de diversas áreas de este organismo, así como representantes del DIF Michoacán, de la Fiscalía General del Estado, del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la entidad y autoridades municipales.

La jornada comenzó con una reunión con el presidente municipal, Daniel Herrera; la síndica, María Consuelo Villanueva Magdaleno; la regidora de la Mujer, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Bianca Carolina Carretero González; y, con la titular del DIF Municipal, Alejandra Herrera Martín del Campo.