En Tanhuato, aseguran castillo de pirotecnia con características de apología del delito: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), y de la Guardia Nacional (GN), y Fiscalía General del Estado (FGE), desmontaron y aseguraron un castillo de fuegos artificiales, con características alusivas a la apología del delito; hecho registrado en la localidad de Tinaja de Vargas.

En una acción conjunta, agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la GN y la FGE se desplegaron en las fiestas patronales de la citada demarcación, donde detectaron una estructura de pirotecnia que exhibía imágenes vinculadas a un grupo delictivo. En el sitio también se localizaron lonas impresas con fotografías de objetivos criminales.