“En su momento iremos a Uruapan”; Sheinbaum asegura tener comunicación con la edil Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su visita a Morelia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su gobierno mantiene comunicación directa con autoridades del municipio de Uruapan, particularmente con la alcaldesa Grecia Quiroz, con quien ya se coordinan acciones de seguridad.

Desde la conferencia matutina celebrada este viernes en la capital michoacana, la mandataria federal informó que ya se trabaja en la construcción de un cuartel policial solicitado por la edil uruapense, además de contar con el respaldo del secretario de Seguridad Pública y de un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya incorporación fue aprobada por la propia alcaldesa.

Sheinbaum también aseguró haber recibido a empresarios de Uruapan en la Ciudad de México para dialogar sobre temas clave, y reiteró su compromiso con ese municipio de la región purépecha:

“Con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, incluso de manera personal, se está trabajando en un cuartel de la policía que solicitó, apoyando también en su Secretario de Seguridad, se incorpora un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, ella lo ha aprobado, y se está trabajando en distintos temas en Uruapan, ya estamos en contacto con ella y lo que necesite, Uruapan, he recibido también a empresarios de Uruapan en la Ciudad de México, y también en su momento iremos a Uruapan. Tienen todo el apoyo de la presidenta”.