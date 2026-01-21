En su día, celebran a dos perritos que salvan vidas con PC Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial del Perro de Trabajo, autoridades de Protección Civil Michoacán rindieron un reconocimiento especial a Ghost y Bingo, dos caninos que forman parte del equipo especializado en tareas de búsqueda y rescate en el estado.
Ambos ejemplares se han destacado por su entrenamiento en detección de personas en zonas agrestes y estructuras colapsadas, una labor crucial durante emergencias y desastres naturales.
Su olfato agudo y disciplina los convierten en piezas clave dentro de los operativos de rescate coordinados por la dependencia estatal.
A través de sus redes sociales, la corporación agradeció públicamente la labor de estos "elementos de cuatro patas", quienes a diario refuerzan las acciones de protección civil con compromiso y valentía.
El reconocimiento busca visibilizar el trabajo silencioso pero vital de los perros de búsqueda, que no solo complementan la capacidad humana, sino que también salvan vidas en escenarios de alta complejidad.
RYE-