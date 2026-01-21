En su día, celebran a dos perritos que salvan vidas con PC Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial del Perro de Trabajo, autoridades de Protección Civil Michoacán rindieron un reconocimiento especial a Ghost y Bingo, dos caninos que forman parte del equipo especializado en tareas de búsqueda y rescate en el estado.

Ambos ejemplares se han destacado por su entrenamiento en detección de personas en zonas agrestes y estructuras colapsadas, una labor crucial durante emergencias y desastres naturales.

Su olfato agudo y disciplina los convierten en piezas clave dentro de los operativos de rescate coordinados por la dependencia estatal.

A través de sus redes sociales, la corporación agradeció públicamente la labor de estos "elementos de cuatro patas", quienes a diario refuerzan las acciones de protección civil con compromiso y valentía.

El reconocimiento busca visibilizar el trabajo silencioso pero vital de los perros de búsqueda, que no solo complementan la capacidad humana, sino que también salvan vidas en escenarios de alta complejidad.