En segundo periodo legislativo se votará iniciativa sobre maltrato animal, confía Sandra Arreola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sandra Arreola Ruíz, coordinadora del grupo parlamentario del PVEM en la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, confía en que su iniciativa para combatir el maltrato y crueldad animal será votada en el segundo periodo legislativo, que comenzará el próximo 15 de septiembre.

En entrevista destacó los avances en la dictaminación de iniciativas en las diversas comisiones, incluyendo los temas de medio ambiente y animales, prioridades de su partido.

“Yo he estado presionando con la iniciativa de maltrato y crueldad animal; me dijeron que ya tienen el dictamen y que será de los primeros en meterse en el siguiente periodo. Van a presentar un paquete importante de la comisión de Justicia, y entre ese paquete está el tema del maltrato animal”, afirmó Arreola.

De las 669 iniciativas presentadas en el año legislativo 2024-2025, 313 han sido dictaminadas, un avance cercano al 50%, según datos que dio a conocer la coordinadora del PVEM. Sandra Arreola señaló que este porcentaje refleja un reto importante, pero aseguró que existe compromiso de las comisiones para sacar adelante los dictámenes pendientes.

En la Comisión de Medio Ambiente, que preside la legisladora, todas las iniciativas recibidas han sido dictaminadas, algunas con modificaciones.

“No tenemos pendientes en la comisión. Hemos trabajado intensamente, especialmente en las últimas semanas, para fortalecer las agendas parlamentarias”, explicó la diputada, subrayando la labor de las áreas técnicas.

La legisladora agregó que la Junta de Coordinación Política acordó dedicar estos meses de receso legislativo a la labor de dictaminar, aprovechando la pausa en la presentación de nuevas iniciativas, por ello confió en que el próximo periodo legislativo, se aprobará esta iniciativa.

