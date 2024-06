En sede central del IEM se realizará cómputo de las boletas de Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los paquetes electorales de Ocampo serán abiertos y revisados en la cede central del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), esto luego de la determinación del Consejo General de atraer a Morelia el cómputo de las boletas, esto ante la situación extraordinaria que se vivió en ese municipio el pasado 2 de junio durante la jornada de votaciones.

Es de recordar que, durante la jornada un grupo de personas armadas realizaron disparos en varias secciones electorales, hurtaron las casillas y quemaron las boletas; ante el temor de que la situación se repitiera en otras secciones, los funcionarios y los representantes de partidos políticos abandonaron las casillas y las urnas se quedaron sin vigilancia.

Sobre lo anterior el consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez, reconoció que el abandono del material electoral fue el elemento principal para que la cede central del IEM atrajera a Morelia las boletas de Ocampo, material que fue trasladado con seguridad hasta la capital.

La elección de Ocampo podrá llegar a tribunales electorales, órgano que determinarán la validez o no del ejercicio democrático, mientras tanto, al IEM le resta abrir los paquetes y ver las condiciones de los votos.

"El solo hecho de que estas casillas no hayan podido llevar a cabo su escrutinio y cómputo de manera normal como está previsto en la propia normativa aunado precisamente a esta situación en que los paquetes se quedaron aislados abandonados eso es una cuestión que insisto tendrá que determinar el tribunal eso no lo podemos nosotros determinar lo único que vamos a hacer es verificar que era lo que estaba ahí no vamos a hacer ninguna otra cosa valoración determinación le corresponderá al tribunal".

El Consejo General del IEM aún no tiene una versión preliminar de las condiciones de las boletas, por ello, hasta el momento se desconoce cuántos votos fueron quemados y cuántos más recuperados.

"No hemos abierto los paquetes, no sé qué se quemó, no sé si se quemó poquito o mucho nada más se nos habló de que se quemó, pero realmente yo no he tenido acceso a actas circunstanciadas, no sé realmente qué fue lo que pasó, si solo se quemó la mitad. Hasta que nosotros abramos los paquetes sabremos realmente qué fue lo que pasó", refirió Hurtado Gómez.

