En sede alterna, Congreso de Michoacán se prepara para aprobar el presupuesto 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el hotel Fiesta Inn, ubicado en la zona de Altozano, el Congreso se prepara para la aprobación del presupuesto de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual contempla la ejecución de $107,884 millones 611 mil 261 pesos.

El origen de los ingresos estimados para el siguiente año proviene de dos fuentes: la que corresponde a ingresos de origen local (impuestos y derechos) 9.54%, mientras que los recursos de origen federal representan el 90.46%.

De la Ley de Ingresos (LIE) se pueden destacar los siguientes montos:

Impuestos a recaudar: 5 mil 363 millones 467 mil 128 pesos.

Derechos: 3 mil 938 millones 125 mil 785 pesos.

Productos: 252 millones 299 mil 274 pesos.

Aprovechamientos: 740 millones 103 mil 414 pesos.

Según la tabla de ingresos como parte del dictamen generado por las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, la diferencia en impuestos entre el 2025 y el 2026 es del 27.80%, es decir, el Gobierno estatal planea recaudar 1 mil 166 millones 539 mil 556 pesos más para el siguiente año. De los ingresos por venta de bienes y prestaciones no se generaron datos.

Sobre las participaciones federales se espera un aumento del 7.63%, para dar un total de 45 mil 889 millones 658 mil 218 pesos. Otro rubro importante es el del Fondo de Aportaciones del Ramo 33, compuesto por tópicos como educación, salud, infraestructura, seguridad y fortalecimiento municipal.

Sobre los egresos, las dependencias de la administración pública centralizada que estarían obteniendo más recursos son: la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaría de Obras Públicas, la Coordinación del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Movilidad.

En cuanto a los organismos autónomos, será la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Fiscalía General del Estado las instituciones que más recursos reciban y ejerzan para el 2026.

rmr