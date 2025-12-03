En Santa Clara del Cobre habrá un nuevo Centro de Atención Múltiple

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, anunció la construcción de un nuevo Centro de Atención Múltiple (CAM) en Michoacán, destinado a brindar atención a niñas y niños con alguna discapacidad.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria informó que el nuevo plantel se ubicará en la comunidad de Santa Clara del Cobre, municipio de Salvador Escalante, a 74 kilómetros de Morelia, aunque no precisó la fecha de inicio de las obras.

Cuestionada sobre si se están cerrando los CAM en la entidad, Molina Aguilar aclaró que no es así, sino que están en proceso de reorganización, ya que existen algunos centros muy cercanos entre sí. Añadió que se tiene como objetivo construir uno próximamente. Cabe señalar que también operan en el estado las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

“Lo que sí tenemos es uno muy cercano a otro y estamos ordenando también, más lo que se atiende en los USAER, y tenemos en 45 municipios en promedio”, explicó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del Estado, en Michoacán se atiende a 22 mil 915 alumnas y alumnos con alguna discapacidad, distribuidos en los CAM y USAER. En los CAM hay 3 mil 922 estudiantes en 73 planteles, mientras que los USAER atienden a 18 mil 933 estudiantes en 125 unidades.