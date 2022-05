En riesgo, presupuesto para capacitación de trabajadores: STASPLE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas, señaló que suponen en riesgo el recurso destinado para la capacitación personal debido a que este no esté considerado dentro de la nueva resignación presupuestal.

Detalló que son cerca de 5 millones de pesos los que se están buscando redireccionar, ya que tan solo para capacitación se requiere un millón y medio de pesos.

"Le comenté al diputado Fidel, a la diputada Adriana y Mónica que no se me hacía justo que se redireccione ese recurso, ya que la capacitación no es un capricho, ni por gusto, está contemplado en las condiciones generales de trabajo y en la propia ley laboral y no estamos dispuestos a perderlas".