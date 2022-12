En riesgo de colapso cinco edificios en el centro de Angangueo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los días 03 y 04 de febrero del 2010, ocurrieron inundaciones y deslaves en el municipio de Angangueo, desastre natural que dejó 19 personas fallecidas y más de 3 mil damnificados, pero también centenares de edificios dañados.

Las afectaciones desde hace más de una década no se han terminado de atender por las administraciones municipales que se han hecho cargo de Angangueo, y las consecuencias son que, ahora hay cinco edificios en el centro del municipio en alto riesgo de colapsar.

Lo anterior fue informador por el actual alcalde, Gerardo Sánchez Sánchez, quien detalló que, el inmueble que más preocupa a su administración es el que actualmente alberga a las oficinas del DIF municipal y donde anteriormente se encontraba la alcaldía.

Al menos para este edificio, el munícipe adelantó que se pretende invertir entre cuatro y cinco millones de pesos para su restauración, situación que reconoció de complejidad ante la supuesta negativa de presupuesto.

"Quedó muy dañada después del siniestro, no se ha hecho nada, se ha hecho gestión, se ha visto a las instituciones adecuadas pero nos dicen que no hay presupuesto y no podemos hacer nada (...). Se fue deteriorando más porque no le han hecho nada, yo tengo pensado que con el presupuesto de este año voy a invertir cuatro o cinco millones de pesos para rescatar ese edificio porque para nosotros es muy importante".

Sobre los otros cuatro inmuebles en riesgo reconoció que se trata de edificios públicos y privados, y todos se encuentran deshabitados ante el peligro de colapsar.

A decir de Gerardo Sánchez, Protección Civil ya hizo inspecciones a los inmuebles, sin embargo, aún no se resuelve la situación.

EA