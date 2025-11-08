En puerta temporada turística de la mariposa monarca en Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo viernes 21 de noviembre se prevé la apertura oficial de los santuarios de la mariposa monarca al turismo, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Al respecto, la dependencia destacó ante medios de comunicación que el fenómeno migratorio de la mariposa monarca es uno de los más importantes a nivel mundial, tanto por su impacto ambiental como por su atractivo turístico.

En este contexto, se indicó que todavía se está definiendo en cuál de los santuarios se realizará la ceremonia formal de apertura de la temporada; sin embargo, se mantiene como fecha estimada el 21 de noviembre para abrir los espacios al público y permitir que visitantes vivan esta experiencia natural única.