En puerta, sexta Feria del Pulque, el Mezcal y el Asado en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo la inauguración de la sexta Feria del Pulque, el Mezcal y el Asado por el presidente municipal de Tarímbaro, Bladimir González Gutiérrez, donde convergerán en un mismo sitio la gastronomía tarimbarense y las bebidas ancestrales como el pulque y el mezcal.



En este evento, además de una variada gastronomía, habrá actividades culturales, deportivas, artísticas, entre otros, donde se destacan dos eventos, La Hora del Aficionado que consiste en que, si tienes el gusto por cantar, habrá un espacio para que muestres tu talento a las y los tarimbarenses que asistan a la feria. Será en punto de las 7:00 pm sin costo de inscripción.



Asimismo, la primera carrera Color Run tiene como objetivo fomentar la movilidad y el deporte en el municipio, este evento se llevará a cabo el domingo 5 de diciembre en punto de las 8:00 am también en el marco de la feria.



A continuación, la cartelera completa para que no te pierdas ninguno de los eventos:



Viernes 03 de diciembre



De 1:30 a 2:30 PM: Recorrido con torito de petate y banda, partiendo de la escuela primaria Enrique Ramírez.



De 2:30 - 3:00 PM: Inauguración de la Feria del Pulque, el Mezcal y el Asado por el Presidente Municipal de Tarímbaro, Bladimir González Gutiérrez.



De 3:00 a 3:45 PM: Presentación de la danza teatral del torito de Copándaro.



De 5:00 a 6:00 PM: Presentación musical de grupo versátil "Músico Vocal Orus".



Sábado 04 de diciembre



De 4:00 a 5:00 PM: Presentación de la banda y el torito de petate de Tarímbaro.



De 5:00 a 6:00 PM: Presentación de performance.





De 7:00 a 9:00 PM: Concurso "Hora del aficionado".



Domingo 05 de diciembre



De 8:30 a 10:00 AM: Carrera familiar "The color run".



De 5:00 a 6:00 PM: Presentación de torito de petate y banda en la plaza principal de Tarímbaro.



6:00 a 8:00 PM: Presentación del imitador de Juan Gabriel, Martín Guijosa y Pepe Mancilla, imitador de Joan Sebastián.



De 8:30 a 9:00 PM: Clausura de la Feria del Pulque, el Mezcal y el Asado, a cargo del Presidente Municipal, Bladimir González Gutiérrez.



Con estas acciones, el Gobierno de Tarímbaro refuerza su compromiso con la sociedad de fomentar la cultura, el deporte y la sana convivencia familiar, además de coadyuvar con el desarrollo integral de las y los tarimbarenses.

EA