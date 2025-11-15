Michoacán

En puerta inauguración de la conexión vial Villas del Pedregal y San Nicolás Obispo: SEDUM

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para mañana se tiene programada la inauguración de la conexión vial entre Villas del Pedregal y la tenencia de San Nicolás Obispo, informó Gladyz Butanda Macías, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad Estatal (Sedum).

Durante la décima Feria del Molcajete de San Nicolás Obispo, la secretaria anunció la apertura de esta vialidad, la cual, dijo, beneficiará a distintos sectores que transitan diariamente por esta zona.

Como iniciativa de los artesanos de la tenencia, donarán un molcajete que estará justo en la glorieta donde logramos salvar un capulín; esta avenida ahora tendrá un toque urbano y turístico al ser la avenida del molcajete”, señaló.

Adicionalmente, en entrevista para MiMorelia.com, compartió que esta obra se realizó en prácticamente seis meses, con la intención de que fuera inaugurada en el marco de la Feria del Molcajete.

Vamos a inaugurar la conexión Villas del Pedregal – San Nicolás Obispo, una calle completa de 1.6 kilómetros con ciclovía, banquetas, concreto hidráulico e iluminación totalmente solar (...)”, subrayó.

La secretaria indicó que la vialidad, que anteriormente era de terracería, tenía una afluencia estimada de aproximadamente 4 mil usuarios, y ahora, con esta conexión, prevén que incluso pueda triplicarse el número de vehículos que transiten por la zona.

