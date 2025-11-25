En Primera Cumbre Nacional, Michoacán reafirma su compromiso con preservar la Mariposa Monarca: Secma

Toluca, Estado de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán reitera su compromiso para la preservación de la Mariposa Monarca y sus bosques, muestra de ello es que en la actual administración se efectuó el pago de la deuda al Fondo Monarca por un millón de dólares, expresó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, durante la inauguración de la Primera Cumbre Nacional de la Mariposa Monarca.
En su participación en el evento inaugural, que se realiza en Toluca, Estado de México, los días 25 y 26 de noviembre, el secretario destacó que, por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se han incrementado los apoyos a las brigadas contra incendios forestales, la restauración forestal y se ha disminuido la tala clandestina.
De igual manera, resaltó que en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca se cuenta con el sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal, con el que se han hecho dos denuncias por cambio de uso de suelo y se han emitido 45 alertas para potenciales denuncias.
En ese sentido, comentó que también se han logrado sumar esfuerzos para reforestar más de 2 mil 120 hectáreas en la región, con más de 1 millón de plantas que fueron entregadas a los municipios de Hidalgo, Ocampo, Angangueo, Maravatío, Zitácuaro y a la Fundación de Homero Gómez.
En esta Primera Cumbre Nacional de la Mariposa Monarca estuvieron presentes la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arroniz; el comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza; la directora general del Fondo Mundial para la Naturaleza en México, María José Villanueva; Emma Colín Guadarrama, coordinadora del Proyecto Vuelo de la Transformación; Catalina Aguado Trail, naturalista mexicana y descubridora de los sitios de hibernación de la Mariposa y el presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Rosalino Mendoza Carreño.
mrh