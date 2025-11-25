En Primera Cumbre Nacional, Michoacán reafirma su compromiso con preservar la Mariposa Monarca: Secma

Toluca, Estado de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán reitera su compromiso para la preservación de la Mariposa Monarca y sus bosques, muestra de ello es que en la actual administración se efectuó el pago de la deuda al Fondo Monarca por un millón de dólares, expresó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, durante la inauguración de la Primera Cumbre Nacional de la Mariposa Monarca.

En su participación en el evento inaugural, que se realiza en Toluca, Estado de México, los días 25 y 26 de noviembre, el secretario destacó que, por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se han incrementado los apoyos a las brigadas contra incendios forestales, la restauración forestal y se ha disminuido la tala clandestina.