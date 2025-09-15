En primer año legislativo, Congreso de Michoacán celebró en total 81 sesiones

Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).- Durante los últimos minutos de este 24 de septiembre, la 76 legislatura celebró un total de 81 sesiones durante su primer año legislativo, cifra que se dio conocer en la sesión en la que se declaró la clausura del primer periodo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres se encargó de dar a conocer los números resultado del primer año:

- Sesiones ordinarias: 28

- Sesiones extraordinarias 45

- Sesiones solemnes: 6

- Actos solemnes: 2

- Comunicaciones oficiales: 71

- Iniciativas de ley o decreto: 795

- Dictámenes: 384

- Informes: 11

- Propuestas de acuerdo: 125

- Posicionamiento: 74

- Denuncia de juicio político: 5

- Decretos aprobados: 240

- Acuerdos aprobados: 230

La última sesión de este primer año se convocó a las 23:20 horas del 14 de septiembre, para después dar paso a la sesión de madrugada para dar arranque al segundo periodo. Posteriormente se dio la sesión para tomar protesta a las y los jueces y magistrados del Poder Judicial de Michoacán, electas y electos de la primera votación del PJEM.

SHA