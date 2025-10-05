En primer año de gobierno de Sheinbaum, se consolida la transformación de Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Michoacán ha impulsado su transformación con la implementación de programas sociales, apoyo a la educación y mejora a la infraestructura en materia de salud y carretera, así lo detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al acompañar a la mandataria federal al mensaje realizado con motivo de su primer año de gobierno en el zócalo de la Ciudad de México, el gobernador explicó que con el fortalecimiento de los programas sociales las y los michoacanos han mejorado su calidad de vida.