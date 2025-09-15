En próximas horas se determinará la situación jurídica de los detenidos en Jiquilpan: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En próximas horas, las Fiscalías Generales de la República (FGR) y del Estado (FGE) darán a conocer la situación jurídica de los cuatro detenidos en el municipio de Jiquilpan, quienes presuntamente están relacionados con el autodenominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana.

En entrevista para MiMorelia.com, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, indicó que se debe esperar a los resultados de las investigaciones, ya que —dijo— hay datos importantes.

Con ello, no descartó que pudiera haber más municipios inmiscuidos e, incluso, más funcionarios del Ayuntamiento de Jiquilpan involucrados.

Especificó que la FGR tiene bajo su disposición a tres personas, detenidas por portar armas largas y conducir una patrulla clonada.

Por su parte, la FGE tiene bajo investigación al secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, por su presunta participación en la difusión de los videos relacionados con estos hechos.