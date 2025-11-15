En Plan Paricutín, SSP y Defensa aseguran vehículos blindados y ametralladora en Los Reyes

Luego de que el presunto atacante se diera a la fuga ingresando a un inmueble de la calle Río Hoxicazuela, los agentes aseguraron dos unidades blindadas, así como un automotor de la marca Dodge, línea Challenger. En su interior se encontraban una ametralladora con casquillos percutidos de diferentes calibres y varias dosis de metanfetamina.

El lugar fue asegurado y las unidades con lo decomisado fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

