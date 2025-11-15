En Plan Paricutín, SSP y Defensa aseguran vehículos blindados y ametralladora en Los Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, agentes federales y estatales aseguraron en el municipio de Los Reyes dos vehículos blindados, uno de ellos tipo monstruo; un arma de grueso calibre, casquillos y un auto deportivo.
La acción interinstitucional, derivada del Plan Paricutín, se logró mediante patrullajes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en la colonia Praderas de Itzícuaro, tras la agresión de un civil armado contra el personal policial y castrense, misma que no registró lesionados, bajas o abatidos.
Luego de que el presunto atacante se diera a la fuga ingresando a un inmueble de la calle Río Hoxicazuela, los agentes aseguraron dos unidades blindadas, así como un automotor de la marca Dodge, línea Challenger. En su interior se encontraban una ametralladora con casquillos percutidos de diferentes calibres y varias dosis de metanfetamina.
El lugar fue asegurado y las unidades con lo decomisado fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.
BCT