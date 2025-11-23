Michoacán

En Plan Michoacán son asegurados 150 envoltorios de metanfetamina en Zamora: SSP

Trabajo efectuado en la colonia La Estancia de Amezcua
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Acciones operativas efectuadas por personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Guardia Nacional (GN), y la policía local permitieron el aseguramiento de 150 dósis de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

El hecho se registró en la colonia La Estancia de Amezcua, mientras los efectivos estatales y federales realizaban trabajos interinstitucionales para la disuasión de los delitos, mediante patrullajes y barridos de reconocimiento en la zona y localizaron una mochila con la citada droga.

Acto seguido se aseguraron y fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente a efecto de llevar a cabo las diligencias de Ley. Para reforzar la operatividad y resultados de esta corporación se exhorta a la población a denunciar todo hecho que constituya un delito a la salud a las líneas telefónicas 911 y 089.

