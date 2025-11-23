En Plan Michoacán son asegurados 150 envoltorios de metanfetamina en Zamora: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Acciones operativas efectuadas por personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), así como la Guardia Nacional (GN), y la policía local permitieron el aseguramiento de 150 dósis de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

El hecho se registró en la colonia La Estancia de Amezcua, mientras los efectivos estatales y federales realizaban trabajos interinstitucionales para la disuasión de los delitos, mediante patrullajes y barridos de reconocimiento en la zona y localizaron una mochila con la citada droga.