En pie, sesión solemne del Congreso de Michoacán en Apatzingán este 22 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No se cancelará la sesión solemne del Congreso de Michoacán en Apatzingán, programada para el miércoles 22 de octubre, y en medio de la tensión en la zona a raíz del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y presidente del Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano A. C.
Ante algunos rumores de la cancelación de la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva confirmó que la sesión solemne continúa en marcha, en el marco del CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y la entrega de la Presea Constitución de 1814.
Para este 2025, las y los diputados de la 76 Legislatura designaron como recipiendario de la Presea “Constitución de 1814” al Dr. Felipe Orlando Aragón Andrade.
A través de sus redes sociales, la legisladora representante de Apatzingán llamó a la cancelación de la sesión, argumentando que el municipio se encuentra de luto tras el reciente homicidio del líder limonero.
La terracalenteña llamó a la unidad entre la población y a un compromiso de la clase política que represente a las y los habitantes, atendiendo la crisis que se vive en la zona y que Bernardo Bravo denunció en múltiples ocasiones.
"Apatzingán necesita unidad, reflexión y compromiso real. Celebrar una sesión en medio de un ambiente complicado no refleja el sentir de nuestra gente. Es momento de escuchar, de atender y de trabajar con empatía, no de aparentar normalidad. Por eso, considero prudente posponer dicha sesión hasta que existan las condiciones necesarias para desarrollarla con la tranquilidad y el respeto que nuestro municipio merece", informó hace unas horas.
