En pie, sesión solemne del Congreso de Michoacán en Apatzingán este 22 de octubre

Para este 2025, las y los diputados de la 76 Legislatura designaron como recipiendario de la Presea “Constitución de 1814” al Dr. Felipe Orlando Aragón Andrade.

A través de sus redes sociales, la legisladora representante de Apatzingán llamó a la cancelación de la sesión, argumentando que el municipio se encuentra de luto tras el reciente homicidio del líder limonero.

La terracalenteña llamó a la unidad entre la población y a un compromiso de la clase política que represente a las y los habitantes, atendiendo la crisis que se vive en la zona y que Bernardo Bravo denunció en múltiples ocasiones.

"Apatzingán necesita unidad, reflexión y compromiso real. Celebrar una sesión en medio de un ambiente complicado no refleja el sentir de nuestra gente. Es momento de escuchar, de atender y de trabajar con empatía, no de aparentar normalidad. Por eso, considero prudente posponer dicha sesión hasta que existan las condiciones necesarias para desarrollarla con la tranquilidad y el respeto que nuestro municipio merece", informó hace unas horas.