En Pátzcuaro, Julio Arreola encabeza arranque del operativo Semana Santa Segura 2023

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara a la semana mayor, el alcalde Julio Arreola Vázquez hizo un llamado a corporaciones de tránsito y movilidad de los tres ordenes de Gobierno a brindar atención, orientación y asistencia vial a todos los turistas, así como a los ciudadanos a conducir con responsabilidad.

El Gobierno de Pátzcuaro, a través de la Policía Municipal, han instalado un modulo de apoyo al turismo, en la comunidad de Tzurumutaro, acción a la que se sumó la Guardia Nacional y Guardia Civil Caminos.

En este dispositivo vacacional tiene como objetivo prevenir accidentes de tránsito, así como proporcionar auxilio vial, seguridad y vigilancia a los vacacionistas en todo el tramo carretero que cruza por el municipio, destacó el alcalde en su mensaje a los ciudadanos.

Para cumplir con la tarea de salvaguardar la integridad de los turistas y usuarios de las vialidades, se les recordará del uso del cinturón a conductores y pasajeros; fomentar el respeto a los límites de velocidad; no rebasar los límites de velocidad permitidos; y, no conducir bajo los efectos del alcohol.

También, en este operativo, se instruyó a las instancias de rescate a redoblar esfuerzos para responder con inmediatez ante un llamado de emergencia por siniestros de tránsito.

Para garantizar un viaje seguro se exhorta a la ciudadanía a revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje; utilizar lugares indicados para el descanso y no detenerse en sitios desolados; durante su recorrido, respetar las señales viales; no manejar cansado; no rebasar por la derecha ni por el acotamiento.