En Pátzcuaro, inaugura Julio Arreola INNOVATECNM 2022

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Julio Arreola Vázquez, inauguró INNOVATECNM 2022, en el marco de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación, donde se declaró convencido de que un país que no impulsa la investigación y no se educa, carecerá de inteligencia y no tendrá futuro.

El Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro es sede este evento que busca promover y reconocer el desarrollo tecnológico y la sana convivencia, por medio de prototipos tecnológicos con la suma de instituciones públicas y privadas.