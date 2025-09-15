En orden fiestas patrias en Michoacán: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las fiestas patrias en Michoacán se llevaron en orden, aseguró la Secretaría de Gobierno.

De acuerdo a la dependencia, no se registraron incidentes, a excepción de los cuatro municipios que suspendieron las fiestas patrias, tanto el Grito de Independencia y el tradicional desfile.