En orden fiestas patrias en Michoacán: Segob

No se reportaron incidentes
AHOLIBAMA ANDRADE
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las fiestas patrias en Michoacán se llevaron en orden, aseguró la Secretaría de Gobierno.

De acuerdo a la dependencia, no se registraron incidentes, a excepción de los cuatro municipios que suspendieron las fiestas patrias, tanto el Grito de Independencia y el tradicional desfile.

Estos fueron Zinapécuaro, Peribán, Uruapan y Tocumbo, además de la tenencia de Atapaneo en Morelia, donde las fiestas patrias fueron suspendidas por temas de inseguridad y solidaridad por el accidente de la pipa en Iztapalapa.

