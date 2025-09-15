En orden fiestas patrias en Michoacán: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las fiestas patrias en Michoacán se llevaron en orden, aseguró la Secretaría de Gobierno.
De acuerdo a la dependencia, no se registraron incidentes, a excepción de los cuatro municipios que suspendieron las fiestas patrias, tanto el Grito de Independencia y el tradicional desfile.
Estos fueron Zinapécuaro, Peribán, Uruapan y Tocumbo, además de la tenencia de Atapaneo en Morelia, donde las fiestas patrias fueron suspendidas por temas de inseguridad y solidaridad por el accidente de la pipa en Iztapalapa.
BCT