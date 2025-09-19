En operativo interinstitucional se asegura armamento en Tzitzio: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las Secretarías de Seguridad Publica (SSP) de Michoacán, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional (GN) y Policia Morelia, llevaron a cabo un operativo en el municipio de Tzitzio, donde aseguraron armas de fuego, cargadores, chalecos balísticos.

Como resultado de labores de investigación e inteligencia conjunta, se realizó un operativo en la localidad de El Conejo. La acción permitió el aseguramiento de dos fusiles, un arma corta, 19 cargadores, 508 cartuchos, 10 chalecos balísticos y un vehículo.

El armamento quedó a disposición de la autoridad correspondiente, a efecto de continuar con las investigaciones que marca la ley.

La SSP mantiene trabajos firmes contra todo delito que vulnere la integridad física y patrimonial de las y los ciudadanos, y está a su servicio a través de las líneas telefónicas 911 emergencias y 089 denuncia anónima.

mrh