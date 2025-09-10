En operativo interinstitucional, FGE y SIE detienen a “El Calabazo” en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las acciones coordinadas que llevan a cabo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), fue detenido Mario Arturo “N”, alias “El Calabazo” y/o “Delta”, en posesión de diversas dosis de sustancia con características de narcótico.

La acción operativa, realizada en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tuvo lugar en el fraccionamiento Las Fuentes, en la ciudad de Zamora. Durante el operativo se aseguraron sustancias con características de metanfetamina y marihuana, por lo que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que existen datos de investigación que relacionan al detenido con otros hechos constitutivos de delito registrados en diferentes puntos de la región, por lo que se continuará con las indagatorias correspondientes.

agm