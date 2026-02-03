En operativo FGE asegura narcóticos e indicios relacionados con narcomenudeo en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una acción operativa hecha por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró narcóticos en el municipio de Uruapan.

La acción se derivó del cumplimiento de una orden de cateo obsequiada por un Juez de Control, realizada en un inmueble ubicado de la calle Marte, en la colonia Ignacio López Rayón.

En el operativo participaron los elementos de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Fiscalía Regional de Uruapan, con el apoyo del personal de la Sedena, Guardia Nacional y SSPC, el cual brindó seguridad perimetral durante la intervención.

En el cateo se aseguró un vehículo color negro con alteraciones en sus medios de identificación, dos bolsas de plástico tipo ziploc con una sustancia granulosa de color blanco con las características propias de la droga conocida como "cristal", tres bolsas de plástico con vegetal verde y seco con las características de la marihuana, un frasco de plástico que contenía un cartucho útil calibre .40 milímetros.

Los indicios fueron fijados, embalados y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes, en tanto que el inmueble quedó bajo aseguramiento ministerial como parte de las actuaciones.

BCT