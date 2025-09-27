En operativo conjunto detienen a “El Fantasma” y “El Negro”, en Parácuaro

Parácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).-Dos delincuentes fuertemente armados Fueron detenidos durante operativo interinstitucional implementado por oficiales de la Fiscalía General del Estado, Guardia Civil y Ejército Mexicano, en la periferia del municipio de Parácuaro.

De acuerdo con la información recabada en la labor reporteril se pudo establecer que este sábado, los policías y soldados realizaban patrullajes disuasivos en una brecha que comunica de la cabecera municipal a la localidad de “Puertecitos”, donde detectaron a dos masculinos en que trataron de evadirlos en una unidad motriz.

De inmediato los uniformados les marcaron el alto a Jonathan Julián C., alias “El Fantasma”, originario de Hermosillo, Sonora y Armando L., apodado como “El Negro”, originario de CDMX, ambos de 21 años de edad y quienes estaban en posesión de dos armas largas, 18 cargadores, 440 cartuchos y diverso equipo táctico.

Por lo anterior, los sujetos requeridos y lo incautado fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que habrá de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

mrh