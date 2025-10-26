En Operación Apatzingán, hombre es asegurado con arma de fuego y 7 artefactos explosivos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de la Operación Apatzingán, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego y una réplica, así como cartuchos útiles y siete artefactos explosivos de fabricación casera.

El aseguramiento se registró en la colonia Luis Donaldo Colosio, sitio donde los elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano, ubicaron al hombre que portaba al parecer dos armas de fuego, de las cuales una tipo pistola resultó ser réplica.