En operación, 11 cuarteles de la Guardia Civil en puntos estratégicos de Michoacán: SSP

Los municipios que cuentan con cuarteles de la Guardia Civil son: Jiquilpan, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Coalcomán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Maravatío y Morelia, estás instalaciones son la suma de un esfuerzo permanente para establecer mecanismos de cooperación y colaboración, para mejorar las condiciones laborales y la dignificación policial de los agentes de la Guardia Civil.

Asistieron al evento los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor y de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, así como el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña.

