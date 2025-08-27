Michoacán

En octubre inicia renovación de unidades del transporte público de Uruapan: Bedolla

Se entregarán 80 urbanos a colectivos transportistas
En octubre inicia renovación de unidades del transporte público de Uruapan: Bedolla
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que en octubre se entregarán, a colectivos transportistas de Uruapan, las primeras 80 unidades adquiridas para renovar el parque vehicular del servicio público urbano como parte de un sistema integrado que establece la Ley de Movilidad estatal.

Compartió que dentro de las acciones que se realizan en el municipio para mejorar y eficientar el transporte público de Uruapan, las cooperativas Tata Lázaro y Colectivos de Uruapan recibieron del estado 85 millones de pesos para dar el 30 por ciento de enganche de los 80 camiones nuevos.

Lo anterior como parte del plan de movilidad integral de Uruapan en el que se incluye el teleférico y el sistema de transporte terrestre de 36 rutas, que encabeza la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Finalmente comentó que en total se renovarán 240 unidades equipadas con tecnología que permitirá su monitoreo para dar mayor seguridad a los usuarios, con una inversión de 250 millones de pesos.

Te puede interesar:
Destinados 2 mil 393 mdp en créditos para negocios: Bedolla
En octubre inicia renovación de unidades del transporte público de Uruapan: Bedolla

RPO

Transporte Público
Alfredo Bedolla

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com