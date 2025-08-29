En octubre arranca rehabilitación carretera Los Reyes-Sicuicho: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa, informó que por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la rehabilitación del tramo carretero Los Reyes-Sicuicho comenzará en octubre. El proyecto contempla la intervención de 3 kilómetros en esta primera etapa.

El titular de SCOP detalló que el resto de la carretera será atendida el próximo año, no obstante, se iniciará con la rehabilitación de uno de los tramos más dañados para el beneficio de más de 54 mil habitantes de Los Reyes, así como de comunidades indígenas como Oruscato, Cheratillo, Cherato, Imbáracuaro, La Palma, Sicuicho, entre otros.