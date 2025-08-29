En octubre arranca rehabilitación carretera Los Reyes-Sicuicho: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa, informó que por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la rehabilitación del tramo carretero Los Reyes-Sicuicho comenzará en octubre. El proyecto contempla la intervención de 3 kilómetros en esta primera etapa.
El titular de SCOP detalló que el resto de la carretera será atendida el próximo año, no obstante, se iniciará con la rehabilitación de uno de los tramos más dañados para el beneficio de más de 54 mil habitantes de Los Reyes, así como de comunidades indígenas como Oruscato, Cheratillo, Cherato, Imbáracuaro, La Palma, Sicuicho, entre otros.
Tras una reunión con representantes de diversas comunidades indígenas por las que pasa el tramo carretero, el funcionario estatal detalló que, por medio de la Dirección de Caminos y Carreteras de la SCOP, se realizarán trabajos de deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillas, así como bacheo profundo, superficial, recuperación de terracerías y carpeta asfáltica, para posteriormente colocar nuevo señalamiento horizontal y vertical.
Cabe señalar que el Gobierno de Michoacán ha destinado, en lo que va de la administración, mil 022 millones de pesos en obras públicas, educativas y carreteras en beneficio de 45 comunidades indígenas con autogobierno del estado.
