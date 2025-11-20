En Morelia y Uruapan, la mayoría de sentencias por feminicidio este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo Poder Judicial de Michoacán, comprometido con una impartición de justicia con perspectiva de género y con la protección de los derechos de las mujeres, informa que, en lo que va del año 2025, juezas y jueces del estado han emitido 16 sentencias condenatorias en casos seguidos por feminicidio; resoluciones que, en su conjunto, acumulan 638 años de prisión para las personas sentenciadas.

Como resultado de estas determinaciones, que demuestran que la institución garantiza un acceso efectivo a la justicia, además de la pena de prisión se les ha condenado al pago de la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas. Se trata de cinco casos judicializados en la región de Morelia, seis en Uruapan, tres en Zitácuaro, uno en La Piedad y uno en Zamora.

Estas resoluciones reflejan el trabajo firme, especializado y comprometido de las personas juzgadoras del Poder Judicial de Michoacán.