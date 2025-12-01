En Morelia recaudan 45 artefactos en Canje de Armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la última semana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recaudó alrededor de 50 artefactos en la ciudad de Morelia, tras la implementación de la estrategia Sí al desarme, sí a la paz como parte del Plan Michoacán.

De acuerdo al personal de la Sedena que se ubicó en la plaza Benito Juárez de la capital michoacana, desde el pasado 26 de noviembre lograron canjear 45 artefactos, entre armas, balas, cartuchos y otros; esto, a cambio de dinero acorde a un tabulador.

¿Dónde serán los próximos canjes de armas?

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, refirió que los canjes de armas están programados para seguir durante este mes en 13 regiones del estado, y que al menos un municipio de cada región tendrá habilitado un módulo.

El 2 de diciembre en la Unidad Deportiva de Apatzingán, el 3 de diciembre en la plaza Miguel Hidalgo de Huetamo, el 4 de diciembre en la techumbre de de usos múltiples en Maquili de Lázaro Cárdenas, el 5 de diciembre en el auditorio del Complejo deportivo Salesiano en Zitácuaro.

También el 9 de diciembre en Uruapan, el 10 de diciembre en la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, y también en la plaza Lázaro Cárdenas de Puruándiro, el 11 de diciembre en el centro de Zamora, el 16 de diciembre en el Estadio 18 de marzo en Jiquilpan, el 17 de diciembre en la plaza principal de Hidalgo, el 19 de diciembre en Pátzcuaro.

Raúl Zepeda añadió que en la jornada del canje en Zamora se intercambiaron 5 armas cortas y 26 granadas. Además del canje de juguetes bélicos por juguetes educativos en Morelia y Zamora.

BCT