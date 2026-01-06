"En Michoacán ya hay intervención extranjera", PRI hace comparativa con Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, afirmó que el estado ya padece una forma de "intervención extranjera" a manos de grupos criminales transnacionales, trazando un paralelismo con la situación política que, según él, se vivió en Venezuela.

Valencia Reyes subrayó la postura de su partido en contra de toda injerencia externa, aunque enfatizó la necesidad de colaboración internacional para frenar al crimen organizado.

Justificó su analogía con Venezuela, señalando que, si bien él defiende la autodeterminación de los pueblos, en el caso venezolano existió una "intervención" previa por parte de Cuba, China y Rusia, y que la realidad actual es "totalmente indefendible". Esta comparación sirvió de preámbulo para denunciar que en Michoacán la soberanía nacional también está siendo vulnerada por la presencia de ciudadanos extranjeros dirigiendo las filas delictivas.

El líder estatal del PRI señaló que la realidad en Tierra Caliente es alarmante, pues la zona se encuentra "infestada de venezolanos, de colombianos, de uno que otro guatemalteco" que, y que, a su decir, son quienes lideran las estructuras criminales.

"Yo te aseguro que varios colombianos y venezolanos son los que tiraron la escultura de Hipólito Mora. Yo te aseguro que varios colombianos tuvieron que ver en el homicidio de Carlos Manso. ¿Cuál soberanía?", cuestionó retóricamente el dirigente, poniendo en tela de juicio el concepto de soberanía cuando, a su juicio, el control territorial está en manos foráneas.

El priísta fue enfático al distinguir entre intervención y colaboración. Valencia Reyes manifestó que México tiene la capacidad para enfrentar al crimen organizado, pero requiere apoyo estratégico. "Yo no pido intervención yo pido colaboración porque aquí también hay una violación a nuestra soberanía nacional".

BCT