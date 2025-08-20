En Michoacán y en Zamora damos pasos firmes hacia la igualdad y el desarrollo: Fabiola Alanís

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, explicó que actualmente ya uno de cada cuatro hogares en Zamora son beneficiarios de los programas federales y enfatizó en la necesidad de fortalecer las políticas públicas que consoliden una mayor equidad social.

En reuniones con representantes municipales, organizaciones civiles y ciudadanía, la legisladora resaltó los resultados históricos que México y Michoacán han alcanzado en su lucha contra la pobreza: “El camino hacia una sociedad más justa se recorre con datos, con voluntad política y con trabajo de campo. En Zamora, estamos sembrando proyectos que transforman vidas”.

Al asistir como invitada, compartió que con la 4T se han mejorado los niveles de bienestar de la población de Zamora y ejemplificó que con una inversión calculada en 1,400 mdp anuales se beneficia a cerca de 65 mil personas, a través de las Becas Benito Juárez, Rita Zetina y pensión universal para adultos mayores.

Fabiola Alanís informó que de acuerdo con el más reciente informe del INEGI, entre 2022 y 2024, más de 8.3 millones de personas salieron de la pobreza en México, lo que representa una caída del 18% en la tasa nacional de pobreza multidimensional, además de que la pobreza extrema disminuyó en un 23% y la pobreza moderada en más del 16%.

Durante su visita, Fabiola Alanís destacó que los logros nacionales son un motor para seguir fortaleciendo las políticas de desarrollo en Michoacán: “Estos datos no son solo estadísticas, son historias de esperanza que queremos replicar en cada municipio, desde Morelia hasta Zamora”.

En ese sentido, subrayó que el Congreso del Estado está listo para impulsar iniciativas enfocadas en mejorar el acceso a educación, salud, seguridad social y vivienda, qué son los componentes fundamentales de la pobreza multidimensional.

Y reafirmó su compromiso con una legislación que asegure recursos y programas sociales efectivos, especialmente en zonas con mayor rezago, como algunas comunidades de Zamora.

Asimismo, Fabiola Alanís invitó a las zamoranas y zamoranos a refrendar el compromiso ciudadano y legislativo para consolidar el segundo piso de la 4T, porque "avanzamos, pero no nos detenemos, la emergencia social aún nos convoca. Lo que hoy es una victoria contra la pobreza y la desigualdad se está convirtiendo en un movimiento histórico si persistimos.”

Seguidamente, invitó a la ciudadanía zamorana a mantener una participación activa y vigilante, restituyendo el mandato de justicia y transformación que impulsa la Cuarta Transformación.

SHA