En Michoacán, suman 20 multas a empresas por no cumplir con derechos laborales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Michoacán ha multado al menos a 20 empresas en la entidad por no cumplir con las condiciones laborales y derechos para con sus trabajadores, multas que puedan alcanzar desde los 5 mil hasta el medio millón de pesos, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

En entrevista, el funcionario reconoció que el enfoque está actualmente dirigido principalmente al sector aguacatero, no obstante, recordó que todos los giros empresariales deben tener a sus trabajadoras y trabajadores asegurados.

En cuanto al sector del aguacate, recordó que son alrededor de 110 mil empleados que conforman el gremio tanto en huertas como en empacadoras, sin embargo, de esta cantidad sólo alrededor de 18 mil cuentan con todos sus prestaciones.

"No nos estamos inventando nada, la Constitución y la Ley federal del Trabajo establece que los empleados tienen que tener contratos, tienen que estar registrados ante el seguro social, son condiciones generales del trabajo en donde el gobierno del estado tiene la responsabilidad y estamos haciendo visitas a empresas, ya tenemos 20 multas -no solo al sector aguacatero- por no cumplir con las condiciones laborales". dijo.

Claudio Méndez adelantó que para esta semana autoridades estatales, federales y de Estados Unidos se reunirán con el sector aguacatero para darle seguimiento al tema, tanto en la cuestión laboral como en el cumplimiento de las reglas medioambientales.

Méndez Fernández recordó que para cada huerta de 50 hectáreas se debe asignar a un empleado, es decir, para las 40 mil huertas de aguacate en Michoacán debe haber el mismo número de cortadores, todos ellos y ellas tendrían que estar aseguradas y con todos sus derechos laborales.

rmr