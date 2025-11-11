En Michoacán, solo la mitad de las motos están regularizadas

Cabe mencionar que, con las más de 410 mil motos en el estado, Michoacán ocupa el sexto lugar nacional en número de unidades circulando, lo que representa un cinco por ciento del total, afirmó la Secretaría de Finanzas y Administración con base en los datos del Inegi.

Por lo anterior, Luis Navarro detalló que lanzaron el programa "Emplaca tu moto", para que las personas que tienen adeudos regularicen sus obligaciones de registro de pago de derechos, mediante un esquema de condonación de multas y accesorios.

La vigencia del programa es del 3 de noviembre al 31 de diciembre; además de apoyar a los propietarios de las motocicletas, también pretenden contar con un padrón de unidades actualizado. El pago de refrendo puede realizarse en línea: https://refrendodigital.michoacan.gob.mx.

"En varias reuniones con presidentes municipales nos decían que en sus municipios circulaban muchas motocicletas y que, al pararlas y quererlas infraccionar, les decían que se las llevaran porque deben más de refrendo y placas que lo que vale la moto", finalizó el secretario.

rmr