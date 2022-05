En Michoacán se debe pasar de ser productor a procesador de alimentos: Sedeco

Además, el secretario indicó que la infraestructura carretera es fundamental para que el estado tenga un crecimiento económico, por ello, urgió a la concesionaria de la carretera Siglo XXI a terminar la obra a cuatro carriles a Uruapan.

"La concesionaria Minfra tiene el compromiso de terminar los 23 kilómetros de cuatro carriles a Uruapan, pero sí necesitamos una autopista del siglo 21 y no del 19. Muchos piden se construyan los cuatro carriles hasta Uruapan, pero la verdad no está dentro de la concesión y la federación no lo tiene contemplado de momento", agregó.

rmr