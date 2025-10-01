En Michoacán podrías ausentarte de clases por dolores menstruales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, y establecer como un derecho de las estudiantes ausentarse justificadamente de sus clases hasta por dos días durante su periodo menstrual, en casos de endometriosis o dismenorrea incapacitante.

La propuesta entregada a la diputada Melba Albavera Padilla, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, reconoce que los padecimientos asociados a la menstruación generan dolor severo, limitaciones físicas y dificultades para el desempeño académico.

Busca eliminar las barreras históricas que enfrentan niñas y adolescentes, al colocar la salud menstrual como un derecho humano vinculado tanto a la educación como al bienestar físico y emocional.