En Michoacán podrías ausentarte de clases por dolores menstruales

Alejandra Anguiano propone iniciativa de ley para que estudiantes puedan faltar sin afectar su desempeño académico
El objetivo es garantizar el acceso pleno a la educación en condiciones de igualdad y dignidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, y establecer como un derecho de las estudiantes ausentarse justificadamente de sus clases hasta por dos días durante su periodo menstrual, en casos de endometriosis o dismenorrea incapacitante.

La propuesta entregada a la diputada Melba Albavera Padilla, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, reconoce que los padecimientos asociados a la menstruación generan dolor severo, limitaciones físicas y dificultades para el desempeño académico.

Busca eliminar las barreras históricas que enfrentan niñas y adolescentes, al colocar la salud menstrual como un derecho humano vinculado tanto a la educación como al bienestar físico y emocional.

Anguiano González subrayó que la iniciativa responde a un compromiso con la igualdad sustantiva y la justicia social: “La menstruación no debe ser un obstáculo para la educación. Reconocerlo desde la ley es un paso firme hacia un Michoacán más justo e inclusivo, donde las mujeres tengan garantizadas las mismas oportunidades de desarrollo”, afirmó.

La secretaria recordó que más del 50 por ciento de la matrícula escolar en Michoacán son mujeres, y que muchas de ellas enfrentan ausencias escolares por dolores menstruales severos. Con esta reforma, se busca asegurar que dichas inasistencias no se traduzcan en rezago o discriminación académica.

La iniciativa presentada forma parte de la agenda de transformación que impulsa el Gobierno de Michoacán a través de la Seimujer, que coloca la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres en el centro de las políticas públicas.

