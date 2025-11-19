En Michoacán, padres podrán decidir el orden de apellidos de sus hijos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Familiar de Michoacán que permite a los padres decidir el orden de los apellidos al registrar a sus hijos. Con este cambio, ya no será obligatorio que el apellido paterno aparezca primero.

La reforma fue aprobada por las y los diputados de la 76 Legislatura, y garantiza que el derecho a la identidad y al nombre de cada persona sea protegido desde su nacimiento. Ahora, en el momento de inscribir el acta, los progenitores podrán establecer libremente el orden de los apellidos.