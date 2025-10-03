Michoacán

En Michoacán no hay lugar para la violencia ni para los delincuentes: Bedolla

Tan solo el fin de semana pasado se desató una ola de violencia con ataques armados y bloqueos
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que los ataques armados registrados en diversos puntos de la entidad se deben a que se está combatiendo a la delincuencia.

En entrevista colectiva, indicó que en todo el territorio michoacano hay un despliegue importante de elementos de todas las corporaciones de seguridad federal y estatal, con el objetivo de mantener la tranquilidad. Subrayó que el trabajo está enfocado en detenciones, decomisos, órdenes de aprehensión, cateos y demás acciones para dar con los delincuentes.

"Es porque estamos combatiendo en todo el territorio a la delincuencia; no hay lugar para la violencia ni para los delincuentes en Michoacán, por eso hay un despliegue total en todo el estado"
Aseguró que Michoacán está fuertemente coordinado con el Gobierno de México para que la estrategia de seguridad dé resultados y se atiendan las situaciones de emergencia, por lo que reiteró que todas las corporaciones mantienen un despliegue importante.

"La acción de mi gobierno es fuerte en este tema y también muy coordinada con el Gobierno Federal y en la estrategia que marca nuestra jefa máxima de las Fuerzas Armadas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum"
