En Michoacán no hay lugar para la violencia ni para los delincuentes: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que los ataques armados registrados en diversos puntos de la entidad se deben a que se está combatiendo a la delincuencia.
En entrevista colectiva, indicó que en todo el territorio michoacano hay un despliegue importante de elementos de todas las corporaciones de seguridad federal y estatal, con el objetivo de mantener la tranquilidad. Subrayó que el trabajo está enfocado en detenciones, decomisos, órdenes de aprehensión, cateos y demás acciones para dar con los delincuentes.
Aseguró que Michoacán está fuertemente coordinado con el Gobierno de México para que la estrategia de seguridad dé resultados y se atiendan las situaciones de emergencia, por lo que reiteró que todas las corporaciones mantienen un despliegue importante.
RPO