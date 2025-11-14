"En Michoacán no hay legislación para la revocación de mandato estatal", aclara IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, declaró sobre la viabilidad de un ejercicio de revocación de mandato para gobernaturas en la entidad, ante las exigencias sociales sobre la destitución de los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal, Claudia Sheinbaum y Alfredo Ramírez Bedolla.

En rueda de prensa, el consejero electoral recordó que actualmente no existe la configuración normativa necesaria para llevar a cabo una revocación de mandato del gobernador.

"En el momento en que la legislación de Michoacán no reconoce ese mecanismo de participación, pues simple y sencillamente no hay una base jurídica para poder llevar a cabo un ejercicio de revocación de mandato en Michoacán", afirmó la fuente, quien enfatizó la necesidad de distinguir entre los ámbitos estatal y federal.