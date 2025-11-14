"En Michoacán no hay legislación para la revocación de mandato estatal", aclara IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, declaró sobre la viabilidad de un ejercicio de revocación de mandato para gobernaturas en la entidad, ante las exigencias sociales sobre la destitución de los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal, Claudia Sheinbaum y Alfredo Ramírez Bedolla.
En rueda de prensa, el consejero electoral recordó que actualmente no existe la configuración normativa necesaria para llevar a cabo una revocación de mandato del gobernador.
"En el momento en que la legislación de Michoacán no reconoce ese mecanismo de participación, pues simple y sencillamente no hay una base jurídica para poder llevar a cabo un ejercicio de revocación de mandato en Michoacán", afirmó la fuente, quien enfatizó la necesidad de distinguir entre los ámbitos estatal y federal.
Hurtado Gómez acotó que la revocación de mandato a nivel federal es un tema que compete exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE). En el plano nacional, la discusión se centra en la temporalidad del ejercicio, pues existe la intención de adelantar la fecha originalmente prevista para 2028.
"Ese es un tema federal y por lo tanto le corresponde al INE. Ahí lo que se está discutiendo es la temporalidad", indicó, señalando que el Congreso local sería el único facultado para modificar la fecha si se tratara de un proceso federal que impactara tiempos legislativos.
La aclaración surge en medio de discusiones políticas sobre la posibilidad de adelantar o realizar ejercicios de revocación, emparejando el proceso con las elecciones naturales y del Poder Judicial, no obstante, el IEM fija su posición: a nivel estatal, la ausencia de un marco legal impide cualquier acción concreta, mientras que el proceso federal sigue su curso bajo la supervisión del INE.
