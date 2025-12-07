En Michoacán lo mínimo en educación no está garantizado: Mexicanos Primero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán no está garantizado lo más mínimo en educación, resaltó Alejandro Ordóñez González, director de Vinculación Estratégica de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, al referir que hoy se está negando un futuro certero a las infancias y adolescencias michoacanas, quienes al no encontrar oportunidades, otros más se lo darán y afectarán su desarrollo y vida.

Al indicar que un millón 334 mil 428 menores de 17 años de edad acuden a las escuelas, enfatizó que no hay condiciones para desarrollar sus capacidades.

Y es que refirió que seis de 10 escuelas cuentan con servicios básicos completos, el resto no; mientras que 7 de cada 10 tienen baños con agua no constante. "Lo básico no se alcanza a cumplir".