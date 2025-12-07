En Michoacán lo mínimo en educación no está garantizado: Mexicanos Primero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán no está garantizado lo más mínimo en educación, resaltó Alejandro Ordóñez González, director de Vinculación Estratégica de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, al referir que hoy se está negando un futuro certero a las infancias y adolescencias michoacanas, quienes al no encontrar oportunidades, otros más se lo darán y afectarán su desarrollo y vida.
Al indicar que un millón 334 mil 428 menores de 17 años de edad acuden a las escuelas, enfatizó que no hay condiciones para desarrollar sus capacidades.
Y es que refirió que seis de 10 escuelas cuentan con servicios básicos completos, el resto no; mientras que 7 de cada 10 tienen baños con agua no constante. "Lo básico no se alcanza a cumplir".
En cuanto al uso de la tecnología, comentó que con la llegada de la inteligencia artificial, en Michoacán difícilmente se podrá avanzar en la materia, más cuando cuatro de cada 10 escuelas tienen computadoras; 2 de cada 10, es decir, hasta el 18 por ciento, tiene acceso a internet; y 8 de cada 10 planteles tienen electricidad inestable.
"Tuve esa visión de que cada niña, cada niño, joven tengan garantizado un lugar en el aula y condiciones para desarrollar sus capacidades, y usar su voz y poder participar, y cuando no encuentran aquello para poderse queda, hay otras, o si la escuela no da oportunidades, alguien más se las va a dar y si lo mínimo y lo básico no está garantizado, algo estamos haciendo mal", dijo.
BCT