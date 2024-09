En Michoacán, las reformas constitucionales han sido consensadas: Consejería Jurídica

Otra de las reformas, contempla democratizar la elección de las y los rectores de la Universidad para que sean los miembros de la comunidad universitaria y no solo un grupo de notables, es decir, los integrantes de la Comisión de Rectoría -creada en 1986 e integrada por un reducido grupo de ex rectores y un profesor decano- los que tengan esta atribución; explicó que todavía se encuentra en análisis cuál sería el modelo de elección más adecuado para la institución que garantice una participación amplia de todos los sectores que la integran: estudiantes, trabajadores y profesores.

"Nosotros somos muy respetuosos, como gobierno, de las decisiones, del sentir y de l as libertades de la Universidad; nunca es el propósito inmiscuirnos en la vida interna, nada de eso; de lo que se trata es de establecer reglas claras de participación, reglas claras de igualdad en estos esquemas de participación para que cualquier aspirante a rector o rectora, a director o directora, o a algún cargo dentro de la estructura de la Universidad tenga la oportunidad de competir y por sus méritos, llegar a esos cargos; no es inmiscuirnos, solo es dejar reglas claras para que la participación pueda ser abierta y participativa [...]", apuntó.

Poder Judicial y FGE

El funcionario explicó que el objetivo central es mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia el estado, lo que implicaría reformas tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado; Aclaró que, a diferencia del proyecto federal, que contempla la elección de jueces, magistrados y ministros en dos fases -un proceso extraordinario en 2025 y la segunda etapa en 2027-, para Michoacán se pretende un modelo distinto.

De entrada, comentó, la reforma se elaboraría en coordinación con mismo Poder Judicial para garantizar que la transición sea tersa y no genere ningún problema; aclaró que no existe, a diferencia de la iniciativa federal, un plazo específico para llevar a cabo los comicios porque aún no se determina con detalle cómo se llevaría a cabo este proceso; una de las propuestas sería que conforme los jueces y magistrados vayan concluyendo los periodos para los cuales fueron designados, se realice el proceso de elección, pero eso podría suponer un problema para la organización de los procesos electivos.

"Con ánimo propositivo, nosotros estamos buscando, y queremos hacerlo de la mano conjueces y magistrados, con el Poder Judicial, buscando las mejores alternativas; lo que mejor le funcione a las michoacanas y los michoacanos es lo que nosotros plantearemos en una iniciativa de reforma al constituyente del estado, en este caso, al Poder Legislativo y ayuntamientos para que sea discutido ampliamente, debatido, con ánimo perceptivo, propositivo, para poder integrar todas las inquietudes, sobre todo las más valiosas, las de los propios jueces y magistrados, para que con su experiencia tendrían mucho que aportarle a la iniciativa", dijo.