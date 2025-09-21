En Michoacán, las mujeres con cáncer no están solas; reciben apoyo económico: Sedebi

Detalló que el programa opera con ventanilla abierta desde su inicio en 2023. Esto permite que todas las mujeres diagnosticadas con estos tipos de cáncer puedan acceder al apoyo económico de manera directa y en cualquier momento, sin importar en cuál de los 113 municipios se encuentren.

Gracias a este apoyo las beneficiarias han podido continuar con sus tratamientos oncológicos, visitas médicas y de supervisión, sin la preocupación de solventar sus gastos de traslado, hospedaje, alimentación, entre otros.

“En Michoacán dimos un paso importante al crear un programa único en el país, que reconoce y respalda a quienes enfrentan esta lucha. Hoy podemos decir con claridad: las mujeres con cáncer no están solas”, refirió.