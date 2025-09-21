En Michoacán, las mujeres con cáncer no están solas; reciben apoyo económico: Sedebi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), el Gobierno de Michoacán ofrece apoyos económicos para mujeres de entre 18 y 59 años con diagnóstico de cáncer de mama y/o cervicouterino invasor, en el cual se les otorgan 4 mil pesos mensuales.
El Programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor surge para atender a un sector social que históricamente había sido olvidado, señaló la titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández.
Detalló que el programa opera con ventanilla abierta desde su inicio en 2023. Esto permite que todas las mujeres diagnosticadas con estos tipos de cáncer puedan acceder al apoyo económico de manera directa y en cualquier momento, sin importar en cuál de los 113 municipios se encuentren.
Gracias a este apoyo las beneficiarias han podido continuar con sus tratamientos oncológicos, visitas médicas y de supervisión, sin la preocupación de solventar sus gastos de traslado, hospedaje, alimentación, entre otros.
“En Michoacán dimos un paso importante al crear un programa único en el país, que reconoce y respalda a quienes enfrentan esta lucha. Hoy podemos decir con claridad: las mujeres con cáncer no están solas”, refirió.
A la fecha, el programa ha beneficiado a 2 mil 700 mujeres de toda la entidad, de las cuales mil 721 se encuentran activas, lo que representa una inversión de 174 millones 020 mil pesos desde el inicio de operaciones en 2022.
Pueden consultar los requisitos del programa en la página web https://bienestar.michoacan.gob.mx/programa-mujeres-con-cancer-de-mama-y-o-cervicouterino-invasor/, así como a través de los Coordinaciones Regionales de la dependencia estatal, que pueden consultar en el enlace https://bienestar.michoacan.gob.mx/directorio-de-coordinadoras-y-coordinadores-regionales-de-la-secretaria-del-bienestar/
