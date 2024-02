En Michoacán, hay alrededor de 20 mil ollas de agua: ProAm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán se estima que hay alrededor de 20 mil ollas de agua, las cuales son irregulares, indicó el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm) del estado, Manuel Arturo Chávez Carmona.

En entrevista con medios de comunicación, el procurador ambiental mencionó que tan solo en el Cerro del Águila, en Morelia, se han detectado aproximadamente 35 ollas de agua, con el sistema de vigilancia satelital y recorridos, de las cuales ya se han clausurado ocho.

“Todas las ollas están en irregularidad, en general las ollas como tal como recurso de almacenamiento de agua, no están reglamentados, no están permitidas, no hay un reglamento que diga cómo deben ser, son simplemente, o se argumenta que es captación de agua de lluvia”, señaló.

En ese sentido, explicó que el principal problema de la construcción de ollas de agua, es que además de retener el líquido de las precipitaciones y que se usa el agua de los manantiales más próximos, por lo que no dejan la posibilidad de que se filtre.

“El problema es que construyen ollas de agua y “jalan” líquido del manantial más próximo y retienes el agua para la comunidad que está abajo, secuestras el agua de las posibilidades de la filtración del manto freático”, expuso.

Asimismo, comentó que como Procuraduría han buscado aplicar la regulación del reglamento de impacto ambiental, en el que se busca que las obras de este tipo sean de ingeniería, ya que también pueden provocar inundaciones si no se hacen del tamaño adecuado.

“Es también un riesgo al no tener un diseño de ingeniería, entre la capacidad de contención de los muros y el volumen, si se desbordan igualmente pueden afectar viviendas o comunidades completas”, expuso.

